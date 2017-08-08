27.11.2017 17:01



14 грудня відбудеться І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові напрями охорони та захисту прав нотаріусами», під час якої, зокрема розглянуть проект Концепції реформування українського нотаріату.

Державні діячі, представників юридичної науки та практики на конференції розглянуть такі питання:

– Участь нотаріуса в процедурі медіації.

– Реєстрація шлюбів нотаріусами: міжнародна практика та українські перспективи.

– Електронний нотаріат як вимога сьогодення.

– Нотаріальний захист в аграрній сфері та при передачі корпоративних прав.

– Роль нотаріуса у використанні учасниками цивільних правовідносин ескроу рахунків.

Організовують захід Нотаріальна палата України спільно з кафедрою нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

В роботі конференції візьмуть участь відомі державні діячі, представники юридичної науки та практики.

Докладніше про участь у конференції – тут.

Закон і Бізнес