27.11.2017 16:18



У ВРП зареєстровано повідомлення від Станіслава Кіселика, Тетяни Авраменко, Людмили Суровицької, Олександра Дуковського, Світлани Єгорової, Сергія Мурашка, Віктора Черненка з Апеляційного суду Кіровоградської області. У ньому судді розповідають про тиск з боку відповідача, громадських активістів та представників ЗМІ.

У повідомленні №2838/0/6-17 ідеться про те, що невдоволений рішенням апеляційного суду відповідач залучив громадську організацію «Стоп корупції». У дні розгляду земельних спорів 17, 18 та 19 жовтня під будівлею суду 50 активістів влаштували несанкціонований пікет.

За словами законників, організатори акції облаштували намети та під супровід гучної музики влаштували інсценування з використанням образів незрячої Феміди та суддів-маріонеток. Активісти у гучномовець виголошували образи в бік суддів, звинувачення в корупції.

Усі судові засідання проходили за присутності журналістів та громадських активістів, які принесли з собою плакати із критикою.

Також, на думку суддів, журналісти «СтопКору» оприлюднили на своєму сайті неправдиву інформацію про них:звинувачення у службових злочинах та корупції.

Тож законники просять розібратися у даній ситуації ВРП.