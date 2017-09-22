27.11.2017 14:43
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Від Касаційного господарського суду на посаду голови Верховного Суду претендуватимуть два кандидати – Олена Кібенко і Богдан Львов. А від Касаційного адміністративного суду на посаду голови ВС претендуватиме Володимир Кравчук.
Такі рішення були прийняті сьогодні, 27 листопада, на зборах суддів Касаційного господарського суду та Касаційного адміністративного суду у складі ВС, передає «Закон і Бізнес».
Нагадаємо, суддя Олена Кібенко до цього займалася юридичною практикою, Богдан Львов – колишній голова Вищого господарського суду України, а Володимир Кравчук був суддею Львівського окружного адмінсуду.
Нагадаємо, 11 листопада присягу прийняли 113 суддів ВС зі 114, рекомендованих Вищою радою правосуддя.
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