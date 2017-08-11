27.11.2017 14:22



Про факт утручання в судочинство учасника процесу дізнаємося з повідомлення від Анатолія Коршуна з Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду. Заяву внесли до реєстру Вищої ради правосуддя за №2792/0/6-17.

Служитель Феміди повідомив, що в його провадженні знаходиться адміністративна справа за апеляційною скаргою, розгляд якої було призначено на 17 жовтня. Однак у цей день до установи надійшло звернення, в якому заявники вказують, що для впливу на суд нібито було зібрано 700 тис. грн. Мовляв, гроші потрапили за призначенням, бо суддя відкрив провадження за «невідповідною» апеляційною скаргою. Також повідомлено про звернення до народних депутатів, до НАБУ, представників партійних організацій, «Правого сектору» з проханням бути їхніми представниками чи наглядачами в судовому засіданні.

Крім того, заявники звернулися до голови суду, аби він «запобіг невідповідному та необ’єктивному розгляду» цієї апеляційної скарги.

А.Коршун уважає, що такі дії свідчать про неповагу до суду та містять ознаки морального тиску. Тому просить розібратися з цією ситуацією.

З цього ж питання скарга надійшла і від колективу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, яку 25 жовтня внесли до реєстру ВРП за №2824/0/6-17.