27.11.2017 12:58



ВРП дійшла висновку про недоцільність прийняття змін до її профільного закону, оскільки ними не досягнуто задекларованої мети в частині розмежування повноважень ВРП та ВККСУ щодо особливостей ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді в порядку дисциплінарної відповідальності.

Такий консультативний висновок затвердила Вища рада правосуддя після розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (№7230), передає «ЗіБ». Зокрема, проектом пропонувалося доповнити, що саме ВРП затверджує строк, на який застосовується відсторонення, та курс підвищення кваліфікації, який зобов’язаний пройти суддя.

У пояснювальній записці до законопроекту автор наголошував, що потрібно унеможливити дублювання компетенції ВРП із ВККСУ. При цьому зазначив, що після відсторонення судді, що здійснюється ВРП на підставі рішення Дисциплінарної палати, суддя направляється для проходження курсу підвищення кваліфікації. «У пункті 4 частини першої ст.109 Закону «Про судоустрій і статус суддів» зазначено, що відповідний курс підвищення кваліфікації визначається органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів. Після проведення судової реформи 2016 року єдиним органом, уповноваженим здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів є Вища рада правосуддя. На практиці ж дане питання вирішується ВККСУ, що не узгоджується із приписами Закону «Про судоустрій і статус суддів»», – зазначив автор законопроекту.

Однак у висновку ВРП зазначено, що повноваження ВРП, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України чітко визначені законодавством та не потребують удосконалення. Крім того, законопроект не відповідає вимогам нормотворчої техніки, оскільки запропоновані зміни по суті лише дублюють норми вже чинних законодавчих актів.

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