27.11.2017 11:52



Збори суддів Апеляційного суду Харківської області визначилися із новим заступником голови та секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, у зборах взяли участь 32 судді. Виборча процедура проведена відповідно до законодавчих вимог шляхом таємного та відкритого голосування.

Так, заступником голови суду по контролю за організацією роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області обрано Олену Грошеву.

Секретарем цієї судової палати став Микола Савенко.