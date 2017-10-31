27.11.2017 11:52
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Збори суддів Апеляційного суду Харківської області визначилися із новим заступником голови та секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ.
Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, у зборах взяли участь 32 судді. Виборча процедура проведена відповідно до законодавчих вимог шляхом таємного та відкритого голосування.
Так, заступником голови суду по контролю за організацією роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області обрано Олену Грошеву.
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