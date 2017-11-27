Фінансові компанії, що займаються грошовими переказами, і фірми, що мають платіжні термінали, повинні відкрити для зарахування готівки, прийнятої для подальшого її переказу, рахунок/рахунки в банку. Відтак перераховувати отримані кошти спочатку на ці рахунки, а вже потім відповідним контрагентам.
Про це йдеться у двох постановах НБУ – №116 і №117, що набули чинності з 22 листопада 2017 року, передає «ЗіБ». На виконання нових вимог комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи мають час фактично до 22 грудня (п’ятниця).
Як зазначили в НБУ, такі заходи посилять контроль за операціями небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу, забезпечать прозорість таких операцій та попередить використання прийнятої готівки в тіньових схемах.
Тож уже наприкінці 2017 року стане зрозуміло, наскільки зростуть комісії за користування терміналами фінкомпаній, наприклад при поповненні мобільного рахунку чи оплаті за комунальні послуги.
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