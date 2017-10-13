28.11.2017 10:01



Під час засідання 28 листопада ВРП розглядає матеріали про призначення та відрядження суддів, про звільнення, оскарження притягнення до відповідальності, а також повідомлення про втручання у діяльність служителів Феміди.

Порядок денний № 67

засідання Вищої ради правосуддя

28 листопада 2017 року

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Бездітка Дениса Володимировича – Харківського окружного адміністративного суду;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Волковицька Н.О.)

2. Скакун Оксани Петрівни – Чернівецького окружного адміністративного суду;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Комков В.К. )

2. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про відрядження суддів:

1. Анохіна Андрія Миколайовича – до Оболонського районного суду міста Києва.

2. Гальонкіної Юлії Сергіївни – до Дарницького районного суду міста Києва;

3. Кочнєва Олега Володимировича – до Золочівського районного суду Харківської області;

4. Кратка Дмитра Михайловича – до Соломʼянського районного суду міста Києва;

5. Степанової Сніжани Володимирівни – до Дарницького районного суду міста Києва;

6. Фортуни Тетяни Юріївни – до Снігурівського районного суду Миколаївської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

7. Кухарської Наталії Анатоліївни – до Голосіївського районного суду міста Києва;

8. Мохонько Віталіни Володимирівни – до Шевченківського районного суду міста Києва;

9. Пересунька Ярослава Володимировича – до Оболонського районного суду міста Києва;

10. Сіренко Юлії Юріївни – до Червонозаводського районного суду міста Харкова;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

11. Фоміна Віктора Анатолійовича – до Соломʼянського районного суду міста Києва;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Гусак М.Б.)

3. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів місцевих судів та відрядження суддів.

4. Розгляд питання про звільнення ЧАУСА Миколи Олексійовича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 жовтня 2017 року № 3116/3дп/15-17.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

5. Розгляд скарги судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області МОЗГОВОЇ Ольги Анатоліївни на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 травня 2017 року № 1345/3дп/15-17 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

6. Розгляд скарги адвоката Маселка Р.А. в інтересах Довбах Г.В. на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 22 червня 2017 року № 1756/1дп/15-17 про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Голосіївського районного суду міста Києва ВАЛІГУРИ Дмитра Миколайовича.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

7. Розгляд повідомлення судді Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області РЕШЕТНИК Тетяни Олександрівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Нежура В.А.)

8. Розгляд повідомлення судді Чортківського районного суду Тернопільської області ЯКОВЕЦЬ Наталії Василівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Нежура В.А.)

9. Розгляд повідомлення судді Троїцького районного суду Луганської області КРІВОКЛЯКІНОЇ Наталії Віталіївни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Шапран В.В.)

10. Різне.

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