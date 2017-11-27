27.11.2017 09:05



Цього тижня Вища рада правосуддя вивчатиме матеріали про призначення двох та відрядження 11 суддів, ВКДКА планує розглянути 34 скарги, а АПУ з нагоди 15-ї річниці проведе TalentParty. Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

27 листопада

Засідатиме друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Вона винесе рішення у трьох дисциплінарних справах та проаналізує 23 скарги на наявність підстав для відкриття дисциплінарного провадження.

У Львові пройде семінар «Конфлікт інтересів у діяльності судді: антикорупційні стандарти та корупційні ризики». Навчання для суддів місцевих судів проводитиме Львівське регіональне відділення Національної школи суддів.

28 листопада

Збереться на засідання Вища рада правосуддя. Вивчатимуться матеріали для внесення подань Президентові про призначення двох та відрядження 11 суддів. Також Рада розгляне повідомлення, що надійшли з Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська, Чортківського районного суду Тернопільської області та Троїцького районного суду Луганської області про втручання в здійснення правосуддя.

У столиці відбудеться семінар-практикум для приватних виконавців. Його організовує Міністерство юстиції спільно з Центром комерційного права за підтримки USAID.

В Апеляційному суді Запорізької області пройде круглий стіл «Актуальні проблеми забезпечення права на справедливий суд та алгоритми дій судді в кризових ситуаціях». Аналогічного круглого столу слід очікувати 30 листопада в Кривому Розі. Обидва заходи проводитиме Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів.

29 листопада

Засідатимуть друга і третя дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Вони розглянуть 6 дисциплінарних справ та 43 скарги на дії суддів.

У Києві пройдуть установчі збори відділення Асоціації правників України в Київській області. Вони мають ухвалити рішення про створення відділення, обрати його голову та членів ради, а також визначитися з планом діяльності на 2018 рік.

У Львові розпочнеться дводенний семінар «Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду». Навчання для суддів місцевих судів проводитиме Львівське регіональне відділення Національної школи суддів.

30 листопада

У Києві розпочне роботу Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Упродовж двох днів планується розглянути 34 скарги на рішення, дії та бездіяльність регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Удруге на тижні працюватиме Вища рада правосуддя. Вона розгляне питання про звільнення судді з посади на підставі п.3ч.6ст.126 Конституції, а також повідомлення голови Господарського суду Одеської області Володимира Петрова про втручання в діяльність.

У Черкасах пройде семінар «Міжнародні стандарти судової практики». Навчання організовують відділ підготовки суддів Національної школи суддів спільно з Харківською правозахисною групою.

1 грудня

З нагоди 15-ї річниці Асоціація правників України проведе TalentParty. Її учасники матимуть можливість показати свої приховані (чи давно відомі) здібності у святковій та невимушеній атмосфері.

2 грудня

У Чернігові пройде семінар з підвищення кваліфікації адвокатів. Навчання, яке організовує Національна асоціація адвокатів України, буде присвячене найактуальнішим питанням адвокатської етики, тлумачення та застосування українського законодавства тощо.

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