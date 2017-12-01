Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Без доплати до зарплати

Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яке позбавило працівників апарату надії на додаткові кошти.

Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яке позбавило працівників апарату надії на додаткові кошти.

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