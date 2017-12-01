Одна адміністративна справа може перекреслити всю кар’єру

ЮРІЙ КОЛЬНОБРИЦЬКИЙ

Доводи судді та її адвоката не вплинули на Вищу раду правосуддя, і вона залишила в силі рішення другої дисциплінарної палати. Ним служительку Феміди звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

З третьої спроби

Колегіальний орган розглянув питання про звільнення Вікторії Швиденко з посади судді Подільського районного суду м.Києва на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції.

Член ВРП Андрій Овсієнко нагадав, що попереднє рішення було ухвалено за результатами розгляду заяв, які стосувалися подій зими 2014 року. Тоді на підставі ст.1222 Кодексу про адміністративні правопорушення суддя постановила накласти адміністративні стягнення на громадян, які були учасниками акцій протесту, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами.

«Дисциплінарна палата дійшла висновку, що суддею під час розгляду цих справ не було дотримано вимог щодо всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин справ, що викликає сумнів у її неупередженості. А наслідки дисциплінарного проступку негативно вплинули як на права окремих осіб, так і на ступінь довіри суспільства до судової влади в цілому», — зазначив А.Овсієнко.

Він також нагадав, що 5 вересня рішення ДДП ВРП вже намагалися оскаржити, але Рада залишила його без змін. Тож і тепер змінювати вердикт немає потреби. «З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що дисциплінарне провадження здійснено з дотриманням процедури, передбаченої чинним законодавством України, а рішення про притягнення судді В.Швиденко до дисциплінарної відповідальності прийнято ДДП ВРП в межах повноважень та у спосіб, визначені законом», — підсумував доповідач.

Практика та запит

Захист В.Швиденко наголосив на тому, що ВРП не наділена повноваженнями суду оцінювати та зіставляти докази. І такі рішення можуть лише погіршити враження від судової реформи.

Більше того, як зазначено в характеристиці, яку надав голова Подільського районного суду Василь Бородай, «В.Швиденко зарекомендувала себе як висококваліфікований фахівець». Вона має значний досвід роботи, у цілому забезпечувала своєчасний та якісний розгляд справ. Відповідально ставилася до виконання службових обов’язків, постійно працювала над підвищенням свого професійного рівня. Наголошено, що законниця може розглядати справи будь-якої категорії.

Крім того, у характеристиці відзначені гарні показники кількості та якості розглянутих справ. Так, у 2013 році В.Швиденко слухала 1004 справи, з них про адміністративні правопорушення — 636. Скасовано всього 13 рішень, про адміністративні правопорушення — 3, змінених актів у цій категорії немає. У 2014 році розглянуто 1162 справи, з них про адмінправопорушення — 512, скасовано тільки 5 рішень, про адміністративні правопорушення — одне, змінених вердиктів у цій категорії не було.

У 2013—2016 роках служителька Феміди підвищувала кваліфікацію в Національній школі суддів, постійно брала участь у семінарах, які проводив Апеляційний суд м.Києва.

Утім, «руйнувати практику» покарання тих, ким не вдоволена влада та активна частина суспільства, ніхто не став. І Рада все одно вирішила звільнити В.Швиденко, не зваживши й на те, що за місцем роботи її вважають кваліфікованим працівником.

Напевне, якщо через рік буде «запит» звільнити, скажімо, суддів, які приймали «неправильні» рішення стосовно земельних ділянок чи у виборчих спорах, формула про необхідність підвищувати «ступінь довіри до судової влади» теж згодиться.