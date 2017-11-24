24.11.2017 18:41



Трейдинг как эффективный способ стабильного заработка в сети используется миллионами участников рынка Форекс для ежедневных операций купли-продажи финансовых активов.

Благодаря гибкой биржевой системе, низкому барьеру входа на рынок, широким возможностям для стабильного заработка работа на Форекс привлекает новых пользователей каждый день. Трейдинг требует серьезной аналитики, постоянного мониторинга движения цен биржевых активов, надежного и многофункционального программного обеспечения для оперативного открытия/закрытия позиций.

Характерные особенности рынка

Форекс как международная финансовая среда успешно функционирует несколько десятилетий. Это свидетельствует об огромной популярности биржи в качестве лучшей системы для торговли различными финансовыми активами. Главный плюс рынка — работа по принципу свободной торговли. Для пользователей это значит, что каждый участник получает равные возможности и торговые инструменты, от грамотного использования которых зависит финансовый успех. Некоторые особенности, отличающие Форекс от других подобных систем:

Обширный выбор инструментов торговли, начиная от базовых валютных пар и заканчивая фьючерсами и контрактами на разницу.

Наличие спреда — торгового параметра, который показывает отношение стоимости покупки актива к цене продажи финансового инструмента.

Использование методов математического, фундаментального, технического прогнозирования, графических фигур визуализации цен.

Получение оперативного изменения котировок, новостей мирового масштаба, истории сделок других участников рынка.

Низкий барьер входа и участие в крупных сделках за счет наличия кредитного плеча, предоставляемого брокерами.

Торговля должны носить системный дисциплинированный характер, рисковать крупными суммами можно при наличии практического опыта торговли, успех на Форекс определяется умением прогнозировать развитие рынка, поведение тренда, рост и снижение спроса и предложения.

Что учесть в работе на Форекс

Некоторые пользователи ошибочно полагают, что получать прибыль на финансовой бирже можно без использования аналитики и прогнозирования. Это приводит к ошибкам и бесперспективной трате имеющегося капитала. Чтобы избежать подобных проблем, стартовать на Форекс нужно с демо-счета. Обучившись навыкам торговли с виртуальным депозитом, трейдер сможет приступить к трейдингу с использование реального денежного капитала. Важные правила:

Психологический фактор: из трейдинга нужно исключить влияние эмоций на принимаемые решения.

Теоретическая база: ни один трейдер не торгует успешно, если не получить элементарные знания в области финансовых сделок.

Практический опыт: чтобы торговать с прибылью, нужно выбрать стратегию и придерживаться алгоритма действий.

Технический анализ — использование индикаторов, например, candle countdown indicator, сигналов, финансовых помощников упрощает аналитику.

Графическая визуализация: интерактивные изображения кривых тренда дают информацию для выбора точек входа/выхода с рынка.

Управление капиталом — обязательный момент генерирования прибыли и грамотного распоряжения денежными активами.

Риск-менеджмент или управление рисками: каждая сделка рискованная, нужно выбирать операции с оправданным уровнем риска.

Торговать успешно на Форекс может каждый пользователь, если будет придерживаться простых рекомендаций в работе. В трейдинге погоня за большой прибылью может привести к значительной финансовой просадке, поэтому оперировать капиталом нужно обдуманно, заключать сделки дисциплинированно, проводить мониторинг и анализ постоянно.

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