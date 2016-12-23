24.11.2017 18:33



Незбалансоване регулювання криптовалюти призведе до обмеження ринку на певних територіях та вимушеності переведення операцій до більш лояльних юрисдикцій. Тобто, держави втрачатимуть, з одного боку, контроль за можливими операціями, з іншого – доходи від таких операцій.

Про це сказала суддя-спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду, член Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів Ірина Верба під час конференції «Правові аспекти криптовалюти в Україні», яку організувала Всеукраїнська асоціація адміністративних судів спільно з Асоціацією податкових радників, Асоціацією адвокатів України, Вищим адміністративним судом, Національною школою суддів та платформою TaxLink, повідомляє кореспондент «ЗіБ».

Вона зазначила, що сьогодні переважна більшість операцій із криптоактивами перебуває поза межами правового поля, що з одного боку добре, бо їм ніхто не заважає. А коли ринок не стримується, не створюються штучні важелі, пов’язані з регулюванням, у тому числі і з фіскальною метою, розвивається і ринок, і економіка загалом.

З іншого, безумовно, є ризики. Зокрема, неможливість державного фінансового моніторингу та контролю. «Ось це дійсно погано, тому що не всі операції, пов’язані з криптоактивами, є позитивними», – зазначила І.Верба. Є загроза використання криптовалюти в операціях, які знаходяться поза межами закону. І необхідно створювати захист від таких дій.

Наприклад, уряди держав порушили питання щодо можливості доступу до персональних даних учасників ринку задля протидії тероризму. Звичайно, можна отримувати відповідний судовий дозвіл, однак невідомо, як, наприклад, надати слідчому доступ до даних тощо.

«Державне унормування використання криптоактивів здійснюється занадто повільно. Проте заборонити їх використання не буде ефективною стратегією», – вважає суддя. Тому варто все ж врегулювати ці питання на законодавчому рівні.

Закон і Бізнес