24.11.2017 18:10



8 грудня 2017 року спеціалісти патентно-юридичної компанії IPStyle у Львові проведуть семінар на тему охорони прав на інтелектуальну власність в ІТ.

Семінар «Юридичні аспекти в ІТ: охорона прав на інтелектуальну власність» буде максимально корисним для керівництва та юристів ІТ-компаній, незалежних розробників, та людей, які планують, або вже створили власні нові компанії.

Експерти висвітлять, зокрема, такі теми:

– Навіщо необхідна охорона прав на інтелектуальну власність: ризики ігнорування цього аспекту.

– Яким чином законодавство дозволяє здійснювати охорону прав на ІВ.

– ТМ, авторські права, винахід — в чому різниця та як обрати оптимальний варіант для себе.

– Комп’ютерна програма, як об’єкт авторського права: особливості регулювання законодавством Україні.

– Яким чином охороняються авторські права в мережі Інтернет: процедура Takedown Notice.

– Патентування в галузі ІТ в Україні та за кордоном, процедура PCT.

– Міфи і реальність щодо отримання патенту Європейського патентного відомства.

Спікерами будуть: адвокат, патентний повірений України, керуючий партнер патентно-юридичної компанії IPStyle Марія Ортинська; юрист патентно-юридичної компанії IPStyle Оксана Падох.

Обов’язкова попередня реєстрація. Докладніше про захід – тут.

Закон і Бізнес