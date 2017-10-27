24.11.2017 16:37



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети Закон і Бізнес N 45 (1343). 25 листопада – 1 грудня 2017 року.

Три року тому була створена громадська організація «Асоціація слідчих суддів України». За цей час у представників асоціації народилося багато ідей щодо вдосконалення законодавства, їхні пропозиції підтримують парламентарі. Як удається переконати народних обранців у необхідності внесення змін до актів? Хто й чому «перевіряє» слідчих суддів на стресостійкість? Про це та інше «ЗіБ» розповів керманич АССУ, голова Київського районного суду м.Одеси Сергій Чванкін.

За 5 років адвокатській спільноті вдалося побудувати систему самоврядування, якій заздрять колеги з інших країн. Українська адвокатура має широке міжнародне представництво, піклується про захист прав своїх членів спільноти, опікується підвищенням їх кваліфікації. Та все може бути зведено нанівець із прийняттям нової редакції профільного закону. Чому прийдешня реформа адвокатури може перекреслити здобутки самоврядування, читайте в публікації «Цитадель захисту».

Напередодні історичного першого Пленуму нового Верховного Суду щойно призначені володарі мантій провели «мозковий штурм» за участю журналістів. Натхнення та ентузіазму не бракує, конструктивних ідей чимало. Та втілюватися вони будуть поступово, й багато чого залежатиме від нового керівництва ВС. Докладніше про це – у статті «ВС зроблять культурним».

Автори законопроекту про адвокатуру пропонують створити штучні бар’єри на шляху до професії, позбавити адвокатуру фінансової самостійності й розірвати зв’язки між центром і регіонами. Реформатори запевняють, що намагаються впровадити німецьку модель, проте правники вбачають у цьому документі посягання на незалежність адвокатури. Дізнайтеся, що мають на меті реформатори, позбавляючи адвокатуру самоврядування, з матеріалу «Розмивай і володарюй».

Правоохоронці наголошують на необхідності оптимізувати та пришвидшити досудові розслідування. Для цього пропонується скоротити повноваження слідчих суддів, а слідчих і оперативників перетворити на детективів. Подробиці – у статті «Справжній детектив».

Скаржитися на суддів та критикувати їх можна. Принаймні так уважають у Вищій раді правосуддя. Тож не дивно, що дисциплінарним палатам Ради щотижня доводиться розбиратися з десятками звернень громадян. А чи може суддя за допомогою ВРП дати відсіч таким посяганням на свій авторитет і незалежність? Відповідь на це та інші питання – в публікації «Універсальний рецепт».

Апеляційна інстанція розвіяла сподівання працівників апарату місцевих судів на перерахунок посадового окладу за 2015 р. Можливо, апаратникам удалося б уникнути фінансової поразки. Це могло статися за умови, що хтось із них ще влітку минулого року оскаржив би рішення адміністративного суду, яким норма про тимчасове зменшення розміру окладу на 50% була визнана законною. Докладніше про це читайте в матеріалі «Без доплати до зарплати».

Відбиток печатки часто сприймається як доказ наявності повноважень в особи, яка підписала документ. І керівникам підприємств важко позбутися такого стереотипу. Та з появою електронного цифрового підпису ситуація починає виправлятися. З’ясуємо, які пастки та переваги має ЕЦП з огляду на судову практику останніх років. Подробиці – у статті «ЕЦП — наше все, або Як запобігти підробкам при укладанні угод та підготовці документів, що потребують посвідчення повноважень».

Уже протягом багатьох років існувала потреба на законодавчому рівні врегулювати використання цифрової інформації як засобу доказування. Утім, з появою у процесуальних кодексах такого виду доказів, як електронні, в учасників судового провадження можуть виникнути труднощі з їх поданням. Які електронні докази слід вважати оригіналом, а які — копією? Відповідь на це питання знайдете в публікації «Дилема цифрової фортеці».

Не кожне порушення Правил адвокатської етики може спричинити позбавлення адвоката права на професійну діяльність. Вирішуючи це питання, «дисциплінарники» ретельно досліджують докази та вимагають присутності тих, чиї пояснення мають істотне значення. Дізнайтеся, який рівень відповідальності адвоката за порушення правил етики буде достатнім, з матеріалу «Мистецтво прийняття рішень».

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