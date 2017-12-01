Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Президент знайшов прецедент

Станіслав Шевчук (у центрі) поінформував колег, хто з представників влади, експертів підтримує ліквідацію ВСУ, а хто вважає таку процедуру неконституційною.

Станіслав Шевчук (у центрі) поінформував колег, хто з представників влади, експертів підтримує ліквідацію ВСУ, а хто вважає таку процедуру неконституційною.

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