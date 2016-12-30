24.11.2017 14:38



В Україні податки перетворилися на інструмент політичного тиску на неугодних підприємців. Тому, можливо, варто було б визнати, що податкова система не працює.

На це під час свого виступу на Форумі ААУ Tax & Business Talks звернув увагу керуючий партнер ЮК Amber Corporation Семен Ханін, який провів аналогію між державою і акціонерним товариством, громадянами та акціонерами, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Так, спочатку викуповуючи акції підприємства, акціонери знайомі з продуктом, який воно виробляє, його рентабельністю тощо. За таких умов акціонери можуть реально впливати на діяльність підприємства. Водночас, якщо незначна кількість акцій розподіляється між безліччю осіб, останні позбавляються права голосу. Фактичним же керівництвом компанії стає менеджмент, який, прикриваючись інтересами акціонерів, витрачає їхні гроші у власних цілях.

І, на думку С.Ханіна, схожу модель втілює і держава. Однак податки повинні бути механізмом, що дає можливість бізнесу працювати на його території.

За таких обставин виникає можливість відмовитися від ПДВ. Партнер Baker McKenzie Геннадій Войціцький зазначив, що ПДВ немає в США, Японії, в ресурсних державах, основу економіки яких складають доходи від реалізації, скажімо, нафти, а також в мікродержавах.

Нагадаємо, сьогодні проходить перший податковий форум Tax & Business Talks, організований Асоціацією адвокатів України.

Закон і Бізнес