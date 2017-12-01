Без отримання пояснень до відповідальності не притягатимуть

ТАМАРА ВОЛІНА

Не кожне порушення Правил адвокатської етики може спричинити позбавлення права на професійну діяльність. Вирішуючи це питання, «дисциплінарники» ретельно досліджують докази та вимагають присутності тих, чиї пояснення мають істотне значення.

Не та довідка

Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може закрити дисциплінарну справу стосовно адвоката, не дослідивши доказів учинення ним проступку. Такого висновку дійшла Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, розглянувши скаргу правоохоронця із Закарпаття на рішення дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області.

У своїй скарзі силовик вимагав визнати рішення КДКА незаконним і скасувати, оскільки воно, на його думку, прийняте на порушення вимог стст.40, 41 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Він наголосив, що не був повідомлений про розгляд справи та не мав змоги подати докази. Таким чином, КДКА порушила засади змагальності й відкритості розгляду та ухвалила немотивоване рішення.

Суть самої справи зводилася до такого. Адвокат, на якого скаржився правоохоронець, беручи участь у кримінальному провадженні, дозволив собі висловити образи на адресу слідчого та безпідставно звинуватити останнього в скоєнні низки злочинів. Заявник зауважив, що така поведінка захисника є порушенням присяги та Правил адвокатської етики.

Оскаржити порушення адвоката заявник спробував до КДКА Львівської області, оскільки саме вона видала захисникові свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю й на Львівщині — робоче місце останнього. Проте правник поквапився заявити відвід усім членам КДКА у Львівській області, тож у ВКДКА змушені були передати справу на розгляд до Тернопільщини.

Там порушень у діях адвоката не виявили. Натомість ВКДКА, досліджуючи матеріали справи, встановила, що, приймаючи рішення, КДКА Тернопільської області допустила порушення ст.38 профільного закону.

Зважаючи на встановлені обставини, скаргу правоохоронця ВКДКА задовольнила частково, рішення про закриття справи скасувала, а справу повернула до Тернополя для нового розгляду.

Обов’язкова участь

У випадках, коли пояснення адвоката та його клієнта можуть мати істотне значення для прийняття рішення, явка захисника на засідання є обов’язковою. Такого висновку дійшли члени ВКДКА, розглянувши справу за скаргою судді міськрайонного суду та скаргу адвоката на рішення КДКА Житомирської області.

Суддя звернулася до регіональної комісії з вимогою позбавити адвоката права на заняття профільною діяльністю через те, що, беручи участь у кримінальному провадженні, захисник неодноразово, на її думку, порушував правила етики. Так, він не з’явився на засідання, заявляв безпідставні відводи головуючому, а в тезах промови, долучених до справи, зазначив, що володарка мантії зраділа, коли один з учасників дав показання, вигідні прокуророві. Крім того, за твердженням скаржниці, адвокат схиляв свідків до зміни показань, а під час засідань порушував порядок, вигукуючи, що процес замовний.

Дослідивши надані матеріали, КДКА Житомирської області зробила висновок, що достатнім покаранням для адвоката буде застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження. Таке рішення судді здалося несправедливим, і вона вимагала його скасувати, а адвоката позбавити свідоцтва.

Не задоволеним рішенням комісії виявився й сам захисник, оскільки вважав, що не порушував Правил адвокатської етики. Тож і він звернувся до ВКДКА — з проханням скасувати той вердикт, а справу щодо нього закрити.

Сам правник на засідання не з’явився. Вважаючи неможливим дослідити матеріали справи в повному обсязі за відсутності адвоката, члени ВДКА вирішили засідання перенести та запросити самого захисника, а також його клієнта для відібрання пояснень.