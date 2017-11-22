24.11.2017 13:11



Кабмін збільшив на 2000 осіб чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних сил України у жовтні – листопаді 2017 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 826-р від 22.11.2017, передає «Закон і Бізнес».

Згідно з розпорядженням уряду, чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні – листопаді 2017 року, нині становить 12 460 осіб.

У тексті до документа зазначено, що це рішення дасть можливість підвищити обороноздатність держави щодо забезпечення належної охорони та оборони арсеналів, баз, складів Збройних сил, на яких зберігаються вибухонебезпечні засоби.

Відповідно до розпорядження, обсяг видатків на одного призовника становить 3293 грн 13 к., із них: 3200 грн для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 грн 13 к. – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Закон і Бізнес