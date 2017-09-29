24.11.2017 11:57



Відсутність належної реакції та нереалізація на практиці принципу невідворотності покарання щодо осіб, які організували та вчинили напад на суддю-«викривача», свідчитиме про нещирість держави в питанні побудови справді незалежної судової системи.

Із закликом вжити заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нападу на суддю Октябрського районного суду міста Полтави Ларису Гольник Вища рада правосуддя та Асоціація правників України звернулися до Нацполіції, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначено у зверненні АПУ, невідомі особи в масках 22 листопада побили суддю Л.Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка, який намагався захистити дружину, палицями, чим завдали подружжю фізичних ушкоджень. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст 296 Кримінального кодексу України.

Член ВРП Ігор Бенедисюк нагадав, що відповідно до приписів статті 140 Закону «Про судоустрій і статус суддів» судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави. Вчинені у зв’язку зі службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я членів його сім’ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Президент АПУ Андрій Стельмащук висловив сподівання на оперативне, всебічне, повне та неупереджене розслідування скоєного злочину.

«Неналежне реагування держави, зокрема, правоохоронної системи на випадки тиску на суддів загрожує процесу побудови здорової від корупції судової системи. Напад на суддю Октябрського районного суду міста Полтави Ларису Гольник, яка раніше публічно заявила про тиск на неї та спроби підкупу, потребує негайного розслідування», – наголосив А.Стельмащук.

Зазначимо, що незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні та керуються верховенством права. А згідно зі статтею 48 Закону «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

Окрім того, у пункті 13 Рекомендацій СМ/Rес (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки зазначено, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення поваги, захисту і сприяння незалежності та неупередженості суддів.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя І.Бенедисюку стосовно полтавського судді, який здійснював тиск на Л.Гольник.

Закон і Бізнес