25.11.2017 09:41



Анкара заборонила заходи ЛГБТ-спільноти, зокрема й кінофестиваль. Його організовували за підтримки посольства Німеччини.

Тотальні обмеження міська влада пояснила міркуваннями безпеки й можливістю провокацій. Заборонені всі проекти, включаючи театральні постановки, покази фільмів і виставки, повідомляє DW.

Reuters відзначає, що в найбільшому місті країни Стамбулі вже 2 роки забороняють гей-паради. Втім, на відміну від більшості мусульманських країн, у Туреччині гомосексуалізм — не злочин. Проте несприйняття суспільством одностатевої любові велике.

DW нагадує, що раніше мерія Анкари заборонила проведення в столиці дводенного ЛГБТ-кінофестивалю. Відбулося це за день до його початку. У забороні також мовилося про загрозу теракту та провокацій. Влада заявляла, що фільми могли б «розпалити почуття ворожнечі й ненависті стосовно інших частин суспільства».

Одним з організаторів фестивалю виступало посольство Німеччини. Там на знак протесту прикрасили фасад «веселковим» прапором.