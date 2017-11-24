24.11.2017 10:09



Відомості та оцінки ГПУ щодо зволікання ВРП з розглядом скарг на дії суддів у «майданівських» справах не відповідають реальному стану справ, а також не ґрунтуються на нормах законодавства, а отже, свідчать про умисний підрив авторитету судової влади.

Про це йдеться на сторінці Вищої ради правосуддя у відповідь на публічні звинувачення начальника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, передає «Закон і Бізнес».

«Звертаємо увагу ГПУ на неприпустимість спекулювання почуттями громадян, які вже тривалий час очікують на справедливе та своєчасне розслідування ГПУ злочинів, направлених на протидію мирним акціям протесту під час Революції Гідності, які відбулися упродовж листопада 2013 – лютого 2014 років в Україні», – наголосили у ВРП.

При цьому зазначено, що дисциплінарні справи щодо суддів, які виносили рішення стосовно активістів Майдану у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності Законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» ВРП розглядаються першочергово. Однак на розгляді у ВРП перебуває понад 12 тисяч скарг на дії суддів, заяв щодо порушення вимог щодо несумісності суддями та прокурорами, скарг на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів тощо.

Відтак ВРП закликала представників інших державних органів діяти та висловлюватися у межах визначених законом повноважень та відповідальності, а ЗМІ – не поширювати неперевіреної інформації про діяльність Ради.

Закон і Бізнес