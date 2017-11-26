Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Де можна отримати іпотеку під смішний відсоток

У багатьох японських квартирах немає внутрішніх стін, аби не ділити й без того невеликий простір.

У багатьох японських квартирах немає внутрішніх стін, аби не ділити й без того невеликий простір.

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