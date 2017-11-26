Де можна отримати іпотеку під смішний відсоток

26.11.2017 16:28



Найдешевші кредити на купівлю житла — в Японії. За даними порталу Numbeo, середня ставка за іпотекою тут дорівнює 1,2% річних. Деякі банки пропонують кредити й під 0,5% річних.

Іноземці можуть позичити гроші на придбання нерухомості в Японії, але є низка обмежень. Більшість банків вимагає наявності в заявника карти резидента. Плюсом буде постійна реєстрація в країні та подружжя-японець, яке може виступити поручителем.

Попри відносно ліберальні правила видачі іпотеки, іноземних позичальників у Японії небагато. Ймовірно, проблема в тому, що місцева нерухомість — одна з найдорожчих у світі. У центрі Токіо, за підрахунками аналітиків Numbeo, середня ціна 1 м2 житла сягає близько $12,8 тис., на околицях — $5,8 тис.

Друге місце в списку країн, де іпотека дуже доступна, займає Швейцарія. Середня ставка тут — 1,4% річних. Особливих вимог до позичальників із зарубіжжя немає, але житло вони можуть купити тільки в тих кантонах, де влада дозволила продаж нерухомості іноземцям. Кількість таких дозволів обмежена.

Перебування у Швейцарії ще дорожче, ніж в Японії. Цюріх, наприклад, займає 3-є місце у світі за вартістю життя. У центрі міста «квадрат» житла коштує майже $13,6 тис., за його межами — $8,8 тис.

«Бронза» іпотечного рейтингу дісталася Фінляндії, де покупців житла кредитують під 1,5% річних. У Гельсінкі ціни на квартири теж кусаються: $4,5 тис. за 1 м2 у будинках, розташованих за межами центру, і $7,8 тис., — у середмісті. Проте середній цінник по країні цілком прийнятний — $4,75 тис. за м2 у центральних і $2,9 тис. — в інших районах.