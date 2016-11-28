26.11.2017 10:04



Влада Таджикистану зобов’язала всі державні та приватні радіокомпанії проводити літературні читання творів президента Емомалі Рахмона.

Як уважають у комітеті з питань телебачення і радіомовлення країни, це «підвищить почуття самосвідомості та патріотизму в кожному громадянинові».

За словами директора державного радіо «Точикистон» Фарруха Зієєва, станція вже записала дві книги: «Таджики в дзеркалі історії» та «Мова нації — буття нації». За словами джерела таджицької редакції радіо «Свобода» в одній з приватних радіостанцій, якщо мовник не забажає транслювати твори глави держави, його позбавлять ліцензії.

Як відомо, Е.Рахмон написав понад 20 книг. У листопаді 2016 року в м.Гіссаре встановили пам’ятник вагою в 1 т книзі «Таджики в дзеркалі історії». Її опублікували у 2002 році. Твір видали російською, англійською, німецькою, арабською, китайською, перською та французькою мовами.

Два роки тому набув чинності закон Таджикистану «Про засновника миру і національної єдності — лідера нації», яким для Е.Рахмона затверджено офіційний титул.