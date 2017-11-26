26.11.2017 13:17



В Узбекистані з 1 січня 2018 року запроваджується стовідсоткова передоплата за водопостачання й водовідведення. Відповідний указ підписав президент республіки.

Боржників тепер можуть повністю позбавити такої послуги. При цьому за повторне під’єднання до мереж доведеться заплатити від 2 до 10 мінімальних розмірів заробітної плати (від 1000 до 5000 грн.), повідомляє Sputnik Узбекистан.

Це рішення викликане системними проблемами, що нагромадились у водопровідно-каналізаційному господарстві країни. Вони призвели до збільшення заборгованості та стагнації галузі в цілому.

Контролювати надходження коштів за воду тепер будуть працівники бюро примусового виконання при Генеральній прокуратурі. Гроші списуватимуться з банківських рахунків суб’єктів господарювання або вираховуватимуться із зарплати громадян.