25.11.2017 15:49



Міноборони РФ усуне від служби військових, котрі потерпають від ожиріння. Така директива розіслана відповідальним за кадри.

Раніше з’явилося повідомлення, що військовослужбовців з ожирінням перевірять на придатність до служби. За інформацією РІА «Новости», армійців із IV ступенем ожиріння звільнять, а тих, хто має III ступінь, «приберуть подалі від передової», призначивши на інші посади у збройних силах.

Згідно з розписом хвороб, громадяни, які мають IV ступінь ожиріння, повністю звільняються від призову й військового обов’язку. Ті, котрі мають III ступінь, у разі безуспішного лікування зараховуються в запас, але можуть служити за контрактом.