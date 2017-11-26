В Англії квартиронаймача можуть виселити через дуже галасливих дітей

26.11.2017 18:09



Сім’ї, що винаймає житло в Лондоні, загрожує виселення через скарги сусідів на плач дитини. Керуюча компанія надіслала подружжю лист із попередженням: якщо шум не припиниться, договір про найм квартири буде розірваний.

Аттіла й Ільдіко Вурт винаймають квартиру на верхньому поверсі будинку в районі Гаммерсміт на заході Лондона, де проживають разом з півторарічною дочкою та трирічним сином.

Керуюча компанія стверджує, що сусіди щодня скаржаться на плач дітей. Подружжя попередили: «Якщо так триватиме й надалі, у нас не залишиться виходу, крім як увести в дію §8 договору про найм житла, який дає вам 2 тижні на те, щоб звільнити житлоплощу». Відповідна норма передбачена й у законі про житло 1988 року.

Парі також порадили: «Будь ласка, зведіть до мінімуму всі шуми й пересування». Компанія стверджує, що має зобов’язання перед іншими мешканцями, чиє право на спокійне користування, закріплене в договорі про оренду, було порушено.

Подружжя вважає, що це «жахлива дискримінація» стосовно родин, які мають дітей. Якщо раніше сім’ї з дітьми купували власне житло, то останнім часом дедалі більше 30- і навіть 40-річних змушені винаймати квартири, і цей випадок показує, із чим доводиться стикатися «поколінню квартиронаймачів».