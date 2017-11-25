25.11.2017 12:07



Національний банк Киргизстану випустив незвичайну пам’ятну банкноту номіналом 2000 сомів (близько 730 грн.). Зображення на ній розміщене не в стандартному горизонтальному, а у вертикальному вигляді.

Грошовий знак випущено у зв’язку з 25-річчям незалежності країни та введенням національної валюти. «Нова банкнота має дуже оригінальний дизайн і високий рівень захисту, що відповідає сучасним стандартам», — повідомив РІА «Новости» голова НБК Кубаничбек Кулматов.

На лицьовому боці купюри зображений пам’ятник народному героєві Манасу, котрий об’єднав киргизькі племена. На зворотному боці основним сюжетом є дерево як символ життя та процвітання.

Правда, незвичайний дизайн має і свої мінуси: такі гроші не зможуть приймати банкомати. Проте нею можна розраховуватися на всій території республіки.