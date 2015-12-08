24.11.2017 12:32



Пропонується заборонити на законодавчому рівні передачу земельної ділянки в суборенду без письмової згоди орендодавця, посвідченої нотаріально. Бо орендар тут виступає лише посередником, а не працює на землі.

З метою зменшення корупційних ризиків, пов’язаних із використанням земель та їх незаконним заволодінням шляхом обману власників, а також збільшення надходжень до місцевих бюджетів, доходів населення в парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо суборенди земельних ділянок)» (№7290).

Передбачається, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда) тільки за письмовою згодою орендодавця, посвідченою нотаріально за місцезнаходженням земельної ділянки. При цьому договір суборенди підлягає державній реєстрації.

Автори ініціативи зазначають, що недобросовісні орендарі передають довірені їм орендодавцями землі невідомим особам в суборенду, часто без відома і без погодження з їх власниками. На підставі інших корупційних схем розроблені механізми позбавлення власників їх земельних ділянок, або подальшого продажу без відома самих власників.

Окрім того, передаючи земельну ділянку в суборенду, орендар виступає лише посередником, котрий отримує за це значні кошти, а не за цільове використання даної земельної ділянки.