25.11.2017 17:33



Стюардеса у Великій Британії Люсі Саржант подала в суд на авіакомпанію British Airways. Дівчина вимагає компенсації в £750 тис. через розвинутий у неї страх польотів.

За заявою позивачки, у 2013 році вона виявилася очевидицею того, як під час рейсу з Лондона в Осло в одному з двигунів лайнера Airbus A319 виникла пожежа й серед пасажирів почалася паніка. Пілот вирішив повернутися в аеропорт відправлення Хітроу. Після приземлення пасажирів і екіпаж евакуювали за допомогою надувних трапів.

Після інциденту Л.Саржант зіткнулася з порушенням сну, тривожністю, кошмарами й боязню польотів. Згодом вона вийшла на роботу, але у 2016 році зіткнулася з аварійною ситуацією, коли під час рейсу салон літака заповнився токсичним димом.

Це спонукало позивачку остаточно розпрощатися з кар’єрою стюардеси, хоча вона збиралася працювати в цій професії «до кінця життя».

Газета Evening Standard уточнює, що авіакомпанія згодна з позовом, спір точиться лише про суму виплат.

До речі, згідно з дослідженням, проведеним сайтом eDreams, 28% британців страждають від аерофобії.

Кстати, согласно исследованию, проведенному сайтом eDreams, 28% британцев страдают от аэрофобии. Это наивысший процент среди всех европейцев.