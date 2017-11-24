24.11.2017 10:41



Чорна п'ятниця – той самий день, коли серця шопоголіків і продавців б'ються в прискореному ритмі. Щоправда, причини різні: перші передчувають вигідні пропозиції, а другі – заробіток на загальному ажіотажі.

Як би не протиставляли в народі «фальшиву» українську Чорну п'ятницю «чесним» західним розпродажам, у цьому питанні краще не узагальнювати. Досвід замовлень в американських і європейських інтернет-магазинах – не лише задоволення, але й син помилок важких. А щоб ви змогли з честю обійти всі пастки, ми вирішили про цей досвід розповісти все, що знаємо.

«Чорні» традиції

Традиція глобальних розпродажів в першу п–ятницю після Дня Подяки зародилася в США, там само і досягла рекордного розмаху. Американці, натхненні знижками від 40% до 90%, за один лише день примудряються спустити приблизно $ 50-60 млрд в магазинах, торгових центрах і онлайн. Європейці хоч і відстають, але теж стараються, – наприклад, у Чорну п'ятницю – 2016 одні лише німці накупили товарів на мільярд євро.

У всьому світі наймасштабніші знижки і пропозиції, від яких неможливо відмовитися, зустрічаються саме в інтернеті. І не завжди тільки тому, що онлайн-рітейлери менше витрачаються на утримання магазинів і можуть собі дозволити скинути більше, але і з менш вагомої причини – «дурити» з цінами, знижками і товарами в мережі набагато простіше.

З наведеними нижче «незручними моментами» ми стикалися, коли робили замовлення в популярних інтернет-бутиках, універмагах і шопінг-клубах США і Європи. Не знаємо точно, якою мірою можна застосувати цей досвід щодо українського онлайн-рітейлу, але підозрюємо, що чималою.

Фальшиві знижки

Коли аналізуєш асортимент популярних інтернет-магазинів щодня, відразу помічаєш, що вартість товарів там увесь час змінюється. Наприклад, одна і та сама курточка може мати регулярну ціну $100, за однією з акцій – проводяться часто і цілий рік – коштувати $80, а в Чорну п’ятницю раптом подорожчати до $120, із заявленою знижкою 40%.

Але найцікавіше, що вже через кілька днів після «найграндіознішого розпродажу року» цілком реально зустріти ту саму річ уже доларів за 50. Тобто знижка, яку ви побачите на сайті в Чорну п–ятницю, майже точно буде не найвигіднішою пропозицією.

Як уникнути. Не зациклюйтеся на Чорній п’ятниці. Нагледівши собі товар, щодня моніторте ціну на нього і зважайте на пропоновані сайтом акції: знижки, безкоштовну доставку. Як тільки ціна здасться вигідною – беріть. Якщо річ дуже потрібна, не бійтеся купити її за звичайною акцією. Тим паче, що за кілька днів до Чорної п’ятниці магазини починають в прямому сенсі змагатися в щедрості, оголошуючи про «ранню чорну п’ятницю».

Також не варто нехтувати популярними кешбек-сервісами – там цілий рік можна знайти промо-коди з грандіозними пропозиціями.

Ну і не забудьте, що у фінальну суму майже завжди входить доставка, а місцями ще й податок. Підраховуйте свої витрати коректно.

Речі-примари в асортименті

Із цим видом вивертів можна зіткнутися в онлайн-бутиках навіть дуже солідних і всесвітньо відомих брендів (не будемо тицяти пальцем).

Наприклад, зайшовши в Чорну п’ятницю на сайт улюбленого магазину, ви побачить диво: сумку своєї мрії вартістю $500 всього за $50. Тремтячими руками клікнувши на «Додати в корзину», ви дізнаєтеся, що щастю кінець: товар закінчився. При цьому на сайті сумка ще довго буде висіти в статусі «У наявності».

Є підозра, що це зовсім не збіг і не технічний збій. Таким жорстоким чином покупця, який отримав надію на фантастичну пропозицію, змушують повертатися в магазин, щоб він знову і знову намагався додати товар в корзину, а потім просто вибрав схожий товар дорожче.

Як уникнути. Пам’ятайте, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. А можливо, його і зовсім немає. Якщо товар в корзину додати не виходить, не витрачайте час і махніть на нього рукою. А сумку краще замовте ще до настання Чорної п’ятниці за однією з насправді щедрих акцій.

Браковані товари

Насправді, товари з браком (часто незначним) можна зустріти в будь-який час у будь-яких інтернет-магазинах, особливо в стічних мультибрендах. Зазвичай речі «з сюрпризом» розміщують в розділі максимальних розпродажів Clearance (там їх відсотків 10%). Про брак здебільшого замовчують – адже онлайн річ «помацати» не можна, «заморочуватися» поверненням багатьом покупцям лінь, а іноді можливість повернення і зовсім відсутня.

У Чорну п’ятницю і під час масштабних святкових розпродажів залежаний бракований товар раз у раз потрапляє на головні сторінки як надзвичайно вигідна пропозиція. У такий спосіб, за насправді низькою ціною ви ризикуєте отримати розкішні черевики з розпоротим швом або вимазані клеєм, брендову сумку з перевернутим логотипом або куртку своєї мрії розміру XL з ярликом S. Усі випадки – з реального життя. Воно вам треба?

Як уникнути. Якщо у вас немає спеціальної суми, відведеної на сумнівні експерименти, не ризикуйте купувати дорогі речі онлайн за надто вже низькою ціною. Якщо черевики за 300 доларів коштують $20, велика ймовірність розчарування.

«Складновигадані» акції

Наприклад, акція зі знижкою 50% на другу (дешевшу) річ. Цифра виглядає переконливо, але товарів ви ж купите два, а не один, тобто заощадите на покупці максимум 25%. Малувато для «найграндіознішого розпродажу року»! Причому другий товар, цілком ймовірно, виявиться непотрібним і купленим лише заради знижки, а значить, за бажану річ ви ще й переплатите. Ну а якщо додати вартість доставки і податок (коли вони є), картина складеться зовсім і не святкова.

Ні, якщо вам насправді дуже потрібні обидві речі, скористатися пропозицією можна, але це майже точно буде не найвигідніший варіант.

Як уникнути. Не купуйте зопалу – підрахуйте, чи дійсно пропозиція вигідна? Пам'ятайте, що в інші дні, з меншим ажіотажем, ваш товар обов’язково будуть продавати за насправді вигідною акцією, можливо, навіть з безкоштовною доставкою.

Лічильник товарів і часу

Цей психологічний прийом застосовується деякими магазинами не лише в Чорну п'ятницю, але і на постійній основі. Найчастіше його можна зустріти в шопінг-клубах, які торгують стоковими речами. На деяких сайтах поряд з фотографією речі зазначають, скільки одиниць залишилося на складі. І цифра ця найчастіше дуже маленька: 1, 2 або 3. Так покупцеві натякають: клади в кошик, а то не встигнеш. Потім вмикається лічильник – вам дають лише 15 хвилин, щоб зробити покупку, інакше річ з кошика «випадає» і її знову доводиться додавати.

Як уникнути. Якщо товар насправді того вартий і вам потрібен, а знижка хороша, беріть. Головне, пам’ятайте про психологічний тиск з боку маркетологів і будьте напоготові.

Висновки

Чорна п’ятниця – кращий день не лише для вигідних покупок онлайн, але і для вашої уважності. Західні магазини реально знають, що таке щедрість, але все-таки проявляти її в дні, коли ажіотаж і так зашкалює, а покупці готові хапати все підряд без розбору, готові не всі.

У будь-якому випадку, головні поради можна резюмувати так: обмірковуйте покупки; моніторте і порівнюйте ціни на обрані речі; стежте за акціями, особливо напередодні Чорної п’ятниці; ставтеся насторожено до дорогих товарів з захмарними знижками; прораховуйте реальну суму економії; користуйтеся кешбек-сервісами; не забувайте про вартість доставки і податок, що можуть значно вплинути на підсумкову ціну.

Ну і базове правило безпеки: завжди робіть замовлення лише у відомих і популярних магазинах. Там ви хоча б отримаєте цивілізоване обслуговування і не натрапите на шахраїв.

До речі, усе вищезазначене відноситься не лише до Чорної п’ятниці, але й до інших великих розпродажів, зазвичай приурочених до свят. Будьте уважні – і приємного шопінгу!

Наш Киев