24.11.2017 09:02



Сьогодні, 24 листопада, розпочинається перший податковий форум Tax&Business Talks, який організувала Асоціація адвокатів України.

Як повідомили «ЗіБ» в ААУ, усі адвокати, учасники форуму, отримають сертифікати з підвищення кваліфікації (7 балів).

У межах форуму Tax&Business Talks учасники обговорять, зокрема, такі питання:

– ПДВ – податок, де найбільше змін. Чому і як США взагалі без ПДВ? Чому обирається та чи інша модель оподаткування (з ПДВ чи без неї), і чого слід чекати від обраної моделі?

– Практику кримінальної відповідальності у зв’язку з податками. Кримінальну відповідальність за Податковим кодексом і, власне, згідно з Кримінальним кодексом. Інститут кримінальної відповідальності для менеджменту – інструмент тиску на бізнес?

– Проблемні питання підготовки документації з ТЦУ, ураховуючи нові правила (проблеми підготовки описової частини з урахуванням нових вимог, застосування методів, зокрема спеціальних методів для біржових товарів).

– Революційні зміни, які поки що пройшли майже непоміченими: плата за землю – заміна загальнодержавного податку місцевим, заміна фіксованого с/г податку як загальнодержавного податку єдиним податком 4 групи як місцевим – у чому різниця, проблеми, наслідки.

– Податкові перевірки, підстави та порядок їх проведення у 2017 р., стратегії захисту. Останні тенденції висновків актів перевірок.

Спікерами на форумі будуть: голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, керівник Експертно-дослідної служби України Олексій Віхляєв, партнер Baker McKenzie Геннадій Войціцький, керуючий партнер ЮК «AMBER Corporation» Семен Ханін, партнер КМ Партнери Олександр Шемяткін, старший партнер АО «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери» Тетяна Лисовець, керуючий партнер ЮК «Honcharuk & Partners» Микола Гончарук, керуючий партнер Force and Right Legal Group Марина Кривошей та інші.

Докладніше про форум за посиланням.

Закон і Бізнес