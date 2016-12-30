23.11.2017 16:07



У Державній фіскальній службі розробили портативний пристрій, сумісний зі сматрфоном чи ноутбуком, що може використовуватися як реєстратор розрахункових операцій. Для старту роботи буде достатньо завантажити додаток.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає «Закон і Бізнес».

«Пристрій коштуватиме близько 700 гривень та не потребуватиме додаткового обслуговування. Один раз придбав – і всі твої операції автоматично потрапляють до нашого єдиного реєстру операцій», – зазначив М.Продан.

Очільник ДФС також наголосив, що уряд розглядає й ідею придбання касових апаратів за рахунок сплачених податків, що автоматично знімає питання фінансового навантаження.

М.Продан переконаний, що реєстратори розрахункових операцій – це єдиний механізм з наведення ладу в системі державних фінансів.

«Без касових апаратів ми ніколи не переможемо контрабанду, оскільки роздрібні мережі не зможуть безконтрольно її використовувати та готівкою розраховуватися з контрабандистами. Доки в Україні можна продати цей товар за готівку без контролю, доти й стоятиме питання контрабанди. Якщо ніхто не купуватиме цей товар без супутніх документів, не буде й попиту», – зазначив М.Продан.

Закон і Бізнес