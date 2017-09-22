23.11.2017 15:04



Вища рада правосуддя припинила відставку суддів Олега Могильного, Василя Шарапи, Тетяни Шевченко у зв’язку з призначенням їх на посади суддів Верховного Суду.

Таке рішення було ухвалено ВРП сьогодні, 23 листопада 2017 року, на черговому засіданні, передає «Закон і Бізнес».

Голова ВРП Ігор Бенедисюк поінформував, що відповідно до статті 145 Закону «Про судоустрій і статус суддів» однією з підстав для припинення відставки судді є повторне призначення його на посаду.

Зазначимо, що всі троє суддів були звільнені з попередніх посад у зв’язку з поданням заяви про відставку. Так, В.Шарапа 2 листопада 2006 року був обраний суддею Рівненського окружного адміністративного суду, а звільнений 22 вересня 2016 року. О.Могильний 23 травня 2013 року обраний на посаду судді апеляційного суду Кіровоградської області, а звільнений 25 грудня 2014 року. Т.Шевченко 15 грудня 2005 року обрана суддею Верховного Суду України, а звільнена 21 жовтня 2010 року.

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року В.Шарапу призначено на посаду судді ВС у Касаційний адміністративний суд, О.Могильного та Т.Шевченко – на посади суддів ВС у Касаційний кримінальний суд.

Закон і Бізнес