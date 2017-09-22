23.11.2017 13:44



Зміни до Цивільного процесуального кодексу, підписані Президентом, (проект №6232) містять 96 новел. Йдеться про ті процесуальні дії, які повинен буде вчиняти суд, і дії які він повинен буде контролювати, як їх вчиняють учасники процесу.

Про це сказав т.в.о. Голови Верховного Суду, суддя Касаційного цивільного суду Дмитро Луспеник під час круглого столу «Нові процесуальні кодекси в цивільному та господарському процесах: чого чекати далі?», організованого Асоціацією правників України спільно з Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», повідомляє журналіст видання «Закон і Бізнес».

«Я не полінився, взяв і порахував ці новели. Тому що детально вивчав чинний ЦПК 2004 року, й можу порівняти, що нового є в оновленому», – зазначив він. При чому, під новелами розуміється не кожна змінена чи нова стаття. Наприклад, не йдеться про строки судового розгляду, бо там тільки змінені терміни. А під одну новелу Д.Луспеник брав, приміром, главу «Спрощене провадження», або главу «Медіація». В останній близько 20 статей. Тобто, по суті, новел ще більше але концептуально їх 96.

«Складно нам, суддям, буде застосовувати цей кодекс? Дійсно складно. А коли приймався діючий сьогодні кодекс, там не було новел? Там також було багато новел», – зазначив т.в.о Голови ВС. Зокрема, він згадав наказне провадження, заочний розгляд справ, розгляд заяв про фальшивість доказів тощо.

«Справилися судді? Справилися. За допомогою науковців, правників. Сьогодні фактично жодних проблем із застосуванням немає», – сказав Д.Луспеник.

Невдовзі після оприлюднення офіційного тексту закону «Закон і Бізнес» випустить друком спеціальну збірку, що міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Закон і Бізнес