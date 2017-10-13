23.11.2017 13:02



Щоб взяти участь у колегіальному розгляді справи, суддям доведеться зняти з розгляду всі інші справи, призначені на цей день, або взагалі не призначати їх на такі дні. Швидше за все, ми матимемо ефект «недоступності правосуддя».

Таку думку висловив суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Дмитро Мовчан, відповідаючи на запитання видання «Закон і Бізнес», чи може аргументом на користь укрупнення слугувати неможливість сформувати колегію для розгляду кримінальних проваджень?

За словами Д.Мовчана, у теорії здійснити укрупнення судів легко: на карті позначили один окружний суд та оптимальну відстань до нього в кілометрах з населених пунктів у окрузі. Але на практиці виходить інакше. Фактично всі суди залишатимуться в своїх старих приміщеннях. Щоб брати участь у колегіальному розгляді справи, суддя повинен буде долати десятки кілометрів. І це в умовах незадовільного стану дорожньої інфраструктури та нерозвиненого транспортного сполучення.

«Так само й сторони судового процесу. Щоб добратися до суду, вони змушені будуть багато годин витрачати на вирішення тільки одних логістичних завдань», – передбачає Д.Мовчан.

Суддя зазначив, що залишаються незрозумілими й багато інших питань. Наприклад: як будуть обладнані в окружних судах нові місця для роботи приїжджих суддів (місце для ознайомлення та роботи зі справою, нарадча кімната тощо)? як оперативно провести збори суддів у разі необхідності?

Непереконливими, на думку Д.Мовчана, є окремі доводи на користь укрупнення стосовно неможливості в багатьох судах розглянути кримінальне провадження колегіально через відсутність достатньої кількості суддів.

«По-перше, наприклад, у 2017 р. на розгляді суддів нашої установи перебувало 631 кримінальне провадження. Лише 41 з них розглядалося колегіально (менше ніж 10% від загальної кількості). По-друге, проблему нестачі кадрів можна вирішити, заповнивши вакантні посади та призначивши суддів, а не ліквідуючи місцеві суди», – упевнений суддя. При цьому він зазначив, що процедура укрупнення може призвести до негативних наслідків.

Докладніше про проблему – за посиланням.

Закон і Бізнес