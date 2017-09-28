23.11.2017 17:14



Між командами Київського апеляційного адміністративного суду «Арсенал» і Національної школи суддів України «Суддівський Шкільний Альянс» відбулася гра в межах турніру з міні-футболу за Кубок «Феміди». З рахунком 3:2 перемогли футболісти КААС.

Як повідомили «ЗіБ» в КААС, це була вже третя гра для «Арсеналу». Сьогодні, 23 листопада, команда змагатиметься з футболістами «Єлисаветградських орлів».

Зазначимо, нині тривають ігри турніру з міні-футболу серед суддів та працівників судових установ із розіграшу Кубка «Феміди» 2017 року, що приурочений до Дня працівників суду. Організаторами виступили Рада суддів України та Державна судова адміністрація України під патронатом Вищої ради правосуддя.

Ознайомитися з орієнтовною турнірною таблицею можна тут.

До грудня пройдуть матчі групового етапу. А фінальна гра відбудеться 9 грудня.

Закон і Бізнес