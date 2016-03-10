Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Засуджений до місяця в'язниці екс-керівник ГПУ не з'явився в апеляцію

Для ознайомлення з текстом вироку кримінального суду Бельгії натисніть на зображення.

Для ознайомлення з текстом вироку кримінального суду Бельгії натисніть на зображення.

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