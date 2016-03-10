23.11.2017 10:33



Екс-перший заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець, засуджений в березні кримінальним судом Бельгії до місяця тюремного ув'язнення і штрафу, не з'явився на розгляд власної апеляційної скарги.

Судове засідання відбулося 22 листопада в Брюсселі в Палаці правосуддя. Однак, у зв'язку з неявкою Баганця в засіданні була оголошена перерва до 23 січня 2018 року. Про це повідомив екс-перший заступник глави АП Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив О.Баганця за умисне надання Європейському Союзу недостовірної інформації, пов'язаної з введенням санкцій проти А.Портнова. «Суд встановив юридичний факт навмисності дій чиновника ГПУ, хибності поширеної Генеральною прокуратурою в органах ЄС інформації і засудив його до одного місяця тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі шести тисяч євро, які необхідно заплатити до бюджету Бельгії», - прокоментував документ сам А.Портнов.

Після того, як Євросоюз навесні 2015 року скасував раніше накладені санкції щодо А.Портнова, останній звинуватив колишніх керівників Генеральної прокуратури України в шахрайстві і фальсифікації документів. У заяві було наведено докази фальсифікації відомостей, направлених українськими чиновниками в Євросоюз, які послужили формальною підставою для накладення санкцій у 2014 році.

Представник Євросоюзу під час засідання Європейського суду (European Court of Justice) за позовом А.Портнова до Ради ЄС під присягою заявив, що ЄС прийняв рішення про введення в 2014 році санкцій, грунтуючись лише на неперевіреній інформації, наданій українською прокуратурою.

Також міжнародна правозахисна організація Human Rights Without Frontiers International у своїй доповіді відмітила, що українська влада здійснювала кримінальне переслідування А.Портнова, керуючись особистою помстою і політичним зведенням рахунків.

Закон і Бізнес