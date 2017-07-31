23.11.2017 09:02



Чи допустимо покладати функції розслідування злочинів на підрозділ, який входить до однієї структури з підозрюваними? Питання можна вважати риторичним, але від Конституційного Суду очікують офіційного висновку.

Сьогодні КС продовжує усні слухання подання уповноваженого ВР з прав людини щодо конституційності положень ч.6 ст.216 Кримінального процесуального кодексу. Нагадаємо, що така норма була додана до кодексу разом із законом «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII. Вона визначає спеціальну підслідність для злочинів, що вчинені на території або приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби. Досудове розслідування у таких кримінальних провадженнях мають проводити слідчі органи самої ДКВС.

На думку омбудсмена, це не забезпечує дотримання європейських стандартів щодо незалежності розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з позбавленням життя людини, її катуванням, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням. Адже навряд чи подібне «саморозслідування» можна назвати ефективним.

Правники також розкритикували подібне нововведення, оскільки очевидним є конфлікт інтересів (див. «ЗіБ» №44). Навряд чи керівництво пенітенціарної системи та Мін’юст будуть зацікавлені «виносити сміття з хати».

Однак законодавці не поспішають виправити передноворічний недогляд. Тож, схоже, це доведеться зробити КС.

Суддя-доповідач у справі – Олександр Литвинов.