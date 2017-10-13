23.11.2017 10:01



Під час засідання 23 листопада ВРП розглядає матеріали про відрядження суддів, про припинення відставки, звільнення, продовження строку тимчасового відсторонення, оскарження притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також повідомлення про втручання у діяльність служителів Феміди.

Порядок денний № 66

засідання Вищої ради правосуддя

23 листопада 2017 року

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про відрядження суддів:

1. Карабак Лілії Германівни – до Дніпровського районного суду міста Києва;

2. Шевченко Віри Миколаївни – до Дніпровського районного суду міста Києва;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

3. Антипової Ірини Леонідівни – до Солом’янського районного суду міста Києва;

4. Світлицької Вікторії Миколаївни – до Шевченківського районного суду міста Києва.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Олійник А.С.)

2. Про припинення відставки суддів МОГИЛЬНОГО Олега Павловича, ШАРАПИ Василя Миколайовича, ШЕВЧЕНКО Тетяни Валентинівни у зв’язку з призначенням їх на посади суддів Верховного Суду.

(Доповідач – Голова Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

3. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

– у зв’язку з поданням заяви про відставку:

1. Баренко Сахібжамал Гайнулівни – судді Житомирського районного суду Житомирської області.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

4. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про продовження строку тимчасового відсторонення судді Баришівського районного суду Київської області ЛИСЮКА Олександра Дмитровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

5. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про продовження строку тимчасового відсторонення судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області МІНАЄВА Ігоря Миколайовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

6. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про продовження строку тимчасового відсторонення судді Дзержинського районного суду міста Харкова ЛАЗЮКА Сергія Володимировича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

7. Розгляд скарги судді Дніпровського районного суду міста Києва ДЗЮБИ Олександра Анатолійовича на рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 3 липня 2017 року № 1907/2дп/15-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

8. Розгляд скарги судді Святошинського районного суду міста Києва БІДИ Михайла Антоновича на рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 липня 2017 року № 2276/2дп/15-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Мірошниченко А.М.)

9. Розгляд повідомлення судді окружного адміністративного суду міста Києва ЛІТВІНОВОЇ Аріни Володимирівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Артеменко І.А.)

10. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення КРАВЧУКА Володимира Миколайовича на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

11. Різне.

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