23.11.2017 17:49



1 грудня Асоціація правників України відсвяткує 15-річчя діяльності тематичною «Talent party».

Організатори пропонують учасникам продемонструвати перед колегами та друзями свій талант, приховані (чи усім відомі) здібності у святковій та невимушеній атмосфері.

Учасниками «Talent party» будуть керівник юридичного департаменту інвестиційної компанії Digital Future Наталія Соломахіна; координатор регіональних відділень та секцій АПУ Дар’я Сидорчук; старший партнер Spenser & Kauffmann, президент Асоціації правників України (2011-2013р.р.) Валентин Загарія; юрист МЮФ Integrites Орест Цимерман; керуючий партнер GENTLS Олег Громовий; юрист МЮФ Integrites Василь Суховий; партнер МЮФ Integrites Володимир Павленко; керуючий партнер Ario Law Firm Олексій Воронько та інші.

Додаткова інформація щодо заходу – за посиланням. Попередня реєстрація – тут.

Закон і Бізнес