23 жовтня зареєстроване повідомлення від Ігоря Чалого, Яни П’янової, Володимира Зеленського з Харківського апеляційного адміністративного суду. Судді розповіли про тиск на них із боку невідомих осіб.
У повідомленні №2789/0/6-17 ідеться про те, що законники не змогли розпочати розгляд справи, бо невідомі особи почали порушувати громадський спокій: нецензурно висловлюватися на адресу суддів, поводити себе зухвало й агресивно.
За словами служителів Феміди, один із тих громадян завдав кілька ударів по руці секретареві судового засідання. Остання викликала правоохоронців.
Володарі мантії були змушені перенести розгляд справи на 12:00 того ж дня. Але через те, що не було судової охорони, після відкриття засідання в залі продовжилися сутички. Суддів знову ображали та не реагували на їхні зауваження.
Тепер володарі мантії розраховують на те, що будуть ужиті передбачені чинним законодавством заходи реагування.
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