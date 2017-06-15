22.11.2017 15:29



Конкурсна комісія відібрала другу сотню учасників програми «Адвокат майбутнього». Вони пройдуть навчання в чотирьох модулях за темами: робота з клієнтом, взаємодія з опонентами в суді, зв’язки з громадськістю та медіа тощо.

Цього року конкурсна комісія отримала понад 500 анкет з усіх регіонів України, з яких понад 180 – з міста Києва, передає «ЗіБ».

До другої сотні учасників програми професійного розвитку «Адвокат майбутнього» увійшли:

Алехіна Олена Анатоліївна

Байдерін Олександр Анатолійович

Байдуж Юлія Сергіївна

Башкірова Юлія Гнатівна

Безпалий Тарас Геннадійович

Беляєва Олена Михайлівна

Бондар Володимир Борисович

Бондаренко Віктор Геннадійович

Вацик Юрій Юрійович

Вернидуб Дмитро Вікторович

Водопийко Христина Тарасівна

Волохай Ірина Юріївна

Волошина Олена Вікторівна

Гладкий Дмитро Вікторович

Гордієвич Олеся Петрівна

Гришин Ярослав Володимирович

Гроза Ірина Валентинівна

Дідковська Ірина Олександрівна

Желізняк Людмила Богданівна

Завгородня Юлія Олександрівна

Зажирко Юрій Дмитрович

Ільницька Світлана Василівна

Кашапов Тимур Олексійович

Киченок Андрій Сергійович

Клименко Роман Леонідович

Козій Андрій Володимирович

Козлов Олександр Олександрович

Колесникова Ганна Вікторівна

Колос Катерина Олександрівна

Колотілова Ілона Олександрівна

Кондур Володимир Анатолійович

Кравчук Анна Борисівна

Красюк Олена Олександрівна

Круглякова Ганна Артемівна

Кулабіна Марина Юріївна

Кульчицька Андріана Богданівна

Латиш Катерина Володимирівна

Лисак Сергій Олександрович

Лиско Ганна Олександрівна

Малачли Надія Дмитрівна

Мальована Тамара Іванівна

Миська Тарас Григорович

Музиченко Ольга Олегівна

Муравська Оксана Олександрівна

Нагорна Наталія Іванівна

Нечаєв Валерій Валерійович

Оскоріп Яна Миколаївна

Остапенко Дмитро Миколайович

Охотнікова Наталія Геннадіївна

Павленко Володимир Іванович

Паламарчук Сергій Володимирович

Пальнюк Віктор Васильович

Пейчева Сніжана Дмитрівна

Перцова Олена Ігорівна

Петренко Олег Васильович

Пинзар (Каракулова) Оксана Геннадіївна

Піцикевич Володимир Васильович

Погасій Світлана Миколаївна

Подкопаєва Ірина Анатоліївна

Поливана Анастасія Сергіївна

Поліщук Юлія Василівна

Поліщук Юрій Адамович

Пшеницька Галина Василівна

Решетов Віктор Вікторович

Романадзе Луіза Джумберовна

Романів Сергій Іванович

Романюк Михайло Зіновійович

Рубінський Володимир Михайлович

Руденко Олег Сергійович

Савченко Марина Олексіївна

Савчук Валерія Ігорівна

Саєнко Марина Ігорівна

Саченко Сергій Сергійович

Свінціцький Ігор Анатолійович

Семко Вікторія Валеріївна

Скокін Леонід Леонідович

Славицька Зося Іларіонівна

Сливінський Олексій Анатолійович

Сучілова Ірина Володимирівна

Тарасюк Вікторія Вікторівна

Теперик Оксана Василівна

Теперик Олександр Вячеславович

Тимофеєв Андрій Володимирович

Трегубов Едуард Леонідович

Федоров Захар Федорович

Федоров Олег Володимирович

Федоряк Андрій Васильович

Черних Тетяна Сергіївна

Черниш Тетяна Іванівна

Чумак Роман Васильович

Чуприна Зінаїда Миколаївна

Чуріна Яна Валеріївна

Шамов Олексій Анатолійович

Швець Дмитро Юрійович

Шепеленко Анастасія Олесандрівна

Шкаровський Денис Олегович

Шпирка Роман Олегович

Ющенко Тетяна Василівна

Язан Людмила Станіславівна

Яценко Дмитро Валерійович

В експертній комісії зазначили, що оскільки метою було представити всі регіони, багато сильних кандидатів, зокрема з м. Києва, не потрапили до другої сотні. Тож комісія закликає подаватися на участь у Програмі в майбутньому.

Нагадаємо, програма «Адвокат майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти. Програма «Адвокат майбутнього» була розроблена протягом 2016-2017 років за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів.

У січні 2017 р. зі 707 заявок адвокатів було сформовано першу сотню учасників програми «Адвокат майбутнього», які протягом року проходили навчання в 4-х містах країни (Києві, Львові, Одесі та Харкові). На початку грудня пройде завершальний етап навчання учасників першої сотні.

Закон і Бізнес