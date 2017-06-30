22.11.2017 13:38



Відповідно до перехідних положень Кримінального процесуального кодексу слідчі повноваження Генеральної прокуратури закінчилися і тепер повноваження ГПУ відповідають тим, які прописані в Конституції України.

На цьому наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час Міжнародної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування і перспективи удосконалення», передає журналіст видання «Закон і Бізнес».

Тепер слідчі повноваження мають бути передані Державному бюро розслідувань. Однак ДБР створено лише формально і не може здійснювати свою діяльність у повній мірі.

Як вирішити ситуацію, розповів журналісту ЗіБ у коментарі голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Андрій Кожем'якін. Для цього необхідно прийняти закон, який відстрочить передачу слідчих повноважень від ГПУ ДБР на рік. Цього часу має вистачити, щоб Бюро почало працювати повноцінно.

Відповідний законопроект знаходиться на розгляді в комітеті. А.Кожем’якін сподівається, що закон буде прийнятий протягом тижня.

Закон і Бізнес