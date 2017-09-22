22.11.2017 12:36



За 5 років дії Кримінального процесуального кодексу до нього було запропоновано близько 500 поправок. 72 пропозиції надійшли в цьому році. Половина схвалена профільним комітетом ВР і спрямована в Парламент. Половина ще знаходиться на розгляді.

Про це заявив голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВР Андрій Кожем'якін під час Міжнародної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування і перспективи удосконалення», передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Наразі робота над удосконаленням КПК триває.

При ГПУ створено робочу групу, яка розробила пропозиції до близько 100 статей документа, зазначив генеральний прокурор України Юрій Луценко, який також присутній на заході. Наприклад, у ГПУ пропонують усунути невиправдану доставку ув’язненого в суд, надавши йому можливість участі в процесі в режимі відеоконференції. Також наполягають на необхідності введення механізму відповідальності правоохоронців за невиконання вказівок процесуального керівника.

До невирішених проблем в ГПУ відносять необхідність внесення всіх заяв до Єдиного реєстру досудових розслідувань без попередньої дослідчої перевірки. Уже сьогодні в ЄРДР внесено 1 млн 800 тис. справ і на кожного слідчого припадає по 300 проваджень. При такому навантаженні неможливо говорити про ефективність розслідування. Певною мірою проблему можна вирішити, прийнявши закон про кримінальні проступки, чого давно чекає все правове співтовариство. Проте прийняття закону не усуне необхідності введення фільтрів для заяв, що вносяться до ЄРДР.

Наступною проблемою є питання підслідності справ ГПУ і Національному антикорупційному бюро. Очевидно, що необхідно визначити механізм, який дасть змогу оперативно вирішувати суперечки про підслідності.

Також увагу на себе звертає те, що практика застосування КПК показує, що деякі його механізми використовуються з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Наприклад, щодо застави в корупційних злочинах. Напевно, припускають у ГПУ, слід відмовитися від заборони судам обирати запобіжним заходом у такій категорії справ утримання під вартою.

До досягнень ГПУ за 5 років Ю. Луценко відносить скорочення штату співробітників, підвищення зарплат і конкурсний відбір на прокурорські посади.

Захід організовано Консультативної місією ЄС і депутатами ВР.

Нагадаємо, за останні 3,5 року парламент прийняв чотири десятки законів, якими вносяться зміни до КПК. Про те, що з цього вийшло – читайте в статті «40 змін, що струсонули КПК».

Закон і Бізнес