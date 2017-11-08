22.11.2017 11:57



370 млн грн., передбачених на стипендії студентам (курсантам) ВНЗ, перерозподілять на інші три програми МОН.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік» (№ 806-р — редакція від 08.11.2017), передає «Закон і Бізнес».

Так, урядовці розпорядилися зменшити видатки споживання за програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на 370 млн грн. Натомість заплановано збільшити видатки за такими програмами МОН:

– «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 150 млн. грн.;

– «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 187,1 млн. грн.;

– «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» на 32,9 млн. грн.

Наразі МОН має погодити перерозподіл видатків з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Відтак Міністерство фінансів має внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Закон і Бізнес