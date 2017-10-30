22.11.2017 17:27



Почесний президент компанії «Jurіmex» Данило Гетманцев взяв участь в українсько-польській конференції суддів. Захід відбувся у Варшаві у Вищому адміністративному суді Польщі.

Д.Гетманцев висловив свою думку стосовно переваг та недоліків змін в адміністративному судочинстві у сфері вирішення спорів з податкових питань.

Під час конференції жваву дискусію викликали окремі положення судових реформ, що тривають в обох країнах.