22.11.2017 17:27
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Почесний президент компанії «Jurіmex» Данило Гетманцев взяв участь в українсько-польській конференції суддів. Захід відбувся у Варшаві у Вищому адміністративному суді Польщі.
Д.Гетманцев висловив свою думку стосовно переваг та недоліків змін в адміністративному судочинстві у сфері вирішення спорів з податкових питань.
Під час конференції жваву дискусію викликали окремі положення судових реформ, що тривають в обох країнах.
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