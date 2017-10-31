24.11.2017 15:19



IPStyle допоміг українському винахіднику отримати патент на нову технологію обробки цифрового зображення для зниження рівня шуму.

Винахідник, кандидат технічних наук звернувся до компанії IPStyle з питанням про отримання патенту на нову технологію обробки цифрових зображень в 2015 році.

За результатами детального розгляду та вивчення пропозицій винахідника технічними спеціалістами IPStyle та після проведення пошуку в патентних базах, було зроблено висновок, що розроблена технологія є новою та дійсно дає змогу отримати якісніший результат з усунення шумів на цифровому зображенні без погіршення якості зображення.

Особливої складності заявці надавав факт використанні комп'ютерної програми для реалізації технології. Справа в тому, що комп'ютерна програма не може бути визнаною об'єктом винаходу.

Проте, в результаті спільної роботи з винахідником, спеціалістами IPStyle була підготовлена заявка для отримання патенту.

В жовтні 2017 р. державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зареєстрував права на патент, яким описується новий спосіб обробки цифрового зображення для зниження рівня шуму. Підготовкою опису заявки на патент та подачею заявки займалися спеціалісти патентно-юридичної компанії IPStyle.