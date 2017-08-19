22.11.2017 10:49



Нацбанк буде вести кредитний реєстр, що міститиме інформацію про фінансові операції боржників. А будь-які банки та бюро кредитних історій зможуть отримати інформацію з реєстру, якщо зобов’язання боржника перевищують 100 мінімальних зарплат.

Такі норми містяться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» (№7114-д), який Верховна Рада прийняла в першому читанні.

Документом передбачається надати НБУ повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру, які включають: отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізосіб відповідної інформації щодо позичальників; надання банкам та бюро кредитних історій, визначеної інформації з реєстру.

НБУ надає банкам та бюро кредитних історій доступ до інформації про кредитні операції боржника, заборгованість якого перед одним банком перевищує розмір 100 мінімальних місячних заробітних плат (наразі – 320 тис. грн.).

Окрім загальної інформації про платника, можна буде дізнатись, зокрема, про умови кредитної операції та виконання зобов’язань, вид кредиту, номер та дату укладення договору, суму кредиту, суму заборгованості, кінцеву дату погашення тощо.

Експерти зазначають, що проект доопрацювали перед прийняттям, і тепер він несе загрози для витоку конфіденційної інформації, що становить банківську таємницю. На практиці будь-хто зможе зареєструвати бюро кредитних історій і автоматично отримати конфіденційну інформацію про позичальників банків.