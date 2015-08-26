21.11.2017 17:53



З метою установлення конкретних часових показників, сплив яких змінює правовий статус засудженого до довічного ув’язнення, строк попереднього ув’язнення може бути зарахований у строк покарання. Такого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 26.10.2017.

Засуджений до довічного позбавлення волі із конфіскацією майна звернувся із клопотанням про зарахування йому у строк покарання строку попереднього ув’язнення із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Вважаючи, що довічне позбавлення волі до строкових покарань не належить, суд відмовив у задоволенні клопотання. Ця позиція була підтримана апеляційною та касаційною інстанціями.

Питання про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ порушив прокурор, який вказав на неоднакове застосування ВСС правових норм та помилковість висновку про неможливість зарахування у строк покарання строку попереднього ув’язнення особам, засудженим до довічного позбавлення волі.

У постанові № 5-121кс(15)17 ВСУ зазначив, що засудження до довічного позбавлення волі, як і до позбавлення волі на певний строк, передбачає конкретне визначення початку відбування цих покарань. Упродовж відбування довічного позбавлення волі законодавством установлені конкретні часові показники, сплив яких змінює правовий статус засудженого до цього покарання. Йдеться, зокрема, про виникнення у нього права на подання клопотання про помилування; про виникнення права на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру; про виникнення права на розгляд питання про переведення з одних приміщень камерного типу в інші та з приміщень камерного типу до звичайних жилих приміщень.